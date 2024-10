Inchiesta a Bari su accessi abusivi a conti correnti, i clienti valutano richiesta di risarcimento (Di lunedì 14 ottobre 2024) Intesa Sanpaolo sarebbe formalmente indagata nell'indagine a carico di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente che in 26 mesi ha compiuto accessi abusivi ai conti correnti e alle carte di credito di 3572 correntisti di 679 filiali. Secondo gli inquirenti, riporta l'Ansa, la banca avrebbe violato la Baritoday.it - Inchiesta a Bari su accessi abusivi a conti correnti, i clienti valutano richiesta di risarcimento Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Intesa Sanpaolo sarebbe formalmente indagata nell'indagine a carico di Vincenzo Coviello, l'ex dipendente che in 26 mesi ha compiutoaie alle carte di credito di 3572sti di 679 filiali. Secondo gli inquirenti, riporta l'Ansa, la banca avrebbe violato la

"Accessi abusivi" ai conti vip - le indagini : verso l'analisi dei dispositivi elettronici del bancario - Cominceranno a breve le verifiche sui dispositivi elettronici di Vincenzo Coviello, 52enne bancario originario di Bitonto indagato per abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Lo riporta l'Ansa. L'uomo è accusato di aver spiato... (Baritoday.it)

«Bari - oltre 6.000 accessi abusivi». Messina blinda Intesa col generale - Il bancario Vincenzo Coviello avrebbe spiato 3.572 clienti tra cui 34 politici, 43 vip e 70 manager dell’istituto. Continua a leggere . (Laverita.info)

Ex bancario indagato per gli accessi abusivi ai conti : spiate anche carte di credito - . . Non solo i conti correnti: Vincenzo Coviello, il 52enne ex bancario indagato dalla Procura di Bari per aver effettuato migliaia di accessi abusivi ai conti di politici, ministri e personaggi famosi, avrebbe spiato anche i movimenti delle carte di credito, e sarebbe riuscito a curiosare anche sui. (Baritoday.it)