Guardiola e Baggio | l’incontro in diretta da Fazio Ecco cosa si sono detti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante la puntata di ‘Che tempo che fa‘ sul ‘Nove‘, Pep, ospite di Fabio, ha raccontato un aneddoto inaspettato sulla sua padronanza dell’italiano. “Merito delle canzoni di Francesco De Gregori”, ha rivelato il tecnico del Manchester City. “‘La donna cannone’ e soprattutto ‘La storia siamo noi’ – la mia preferita – mi hanno aiutato molto”.ha spiegato che, durante la sua esperienza da giocatore al Brescia, ascoltava le canzoni di De Gregori in macchina, imparando così la lingua italiana: “Quando non capivo qualche parola, chiamavo un mio amico e me le facevo spiegare”. Il tecnico catalano, noto per i suoi trionfi calcistici, ha anche avuto un momento toccante quando, in collegamento, è apparso Roberto, suo compagno al Brescia. “Quando l’ho conosciuto, aveva un ginocchio come una lavatrice”, ha detto sorridendo, “Ed era il più forte”.