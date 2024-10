“Formiche” è il nuovo singolo di gIANMARIA (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (askanews) – Il nuovo singolo “Formiche” – uscito lo scorso 11 ottobre per Epic Records / Sony Music Italy) – è solo l’incipit del racconto di un nuovo lato di sé che gIANMARIA è pronto a condividere con il suo pubblico in “Lo Stagno Canta – Musica & Letture”; due speciali appuntamenti dall’atmosfera tra il live e il reading, prodotti da Vivo Concerti, che si terranno il 16 dicembre 2024 al Teatro Studio Borgna di Roma e il 18 dicembre 2024 a BASE Milano. I biglietti per i due appuntamenti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com da martedì 15 ottobre 2024 alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 20 ottobre 2024 alle ore 10:00. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano, 14 ott. (askanews) – Il” – uscito lo scorso 11 ottobre per Epic Records / Sony Music Italy) – è solo l’incipit del racconto di unlato di sé cheè pronto a condividere con il suo pubblico in “Lo Stagno Canta – Musica & Letture”; due speciali appuntamenti dall’atmosfera tra il live e il reading, prodotti da Vivo Concerti, che si terranno il 16 dicembre 2024 al Teatro Studio Borgna di Roma e il 18 dicembre 2024 a BASE Milano. I biglietti per i due appuntamenti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com da martedì 15 ottobre 2024 alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 20 ottobre 2024 alle ore 10:00.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alfa - il nuovo singolo si intitola Il filo rosso - a novembre live nei palasport - Dopo un tour nei palazzetti e un tour estivo, l’8 novembre Alfa terrà il suo primo concerto Europeo a Londra al Dingwalls, mentre a novembre ripartirà da Roma il tour nei palazzetti che toccherà successivamente le città di Napoli, Bari e Milano (Sold-Out). Il brano ha già attirato l’attenzione di migliaia di fan che, dopo essersi innamorati delle prime note durante una diretta Instagram, hanno ... (Spettacolo.eu)

Vincenzo Incenzo torna con il nuovo singolo Ti perdi - «”Ti Perdi” è un brano romantico ma anche profondamente sociale – racconta Vincenzo Incenzo – Chi ama, anche da lontano, anche nel ricordo, cerca il permesso di esistere in un’epoca che ormai non dà più riferimenti. Il brano, scritto e composto dallo stesso cantautore, è prodotto da Jurij Ricotti, che vanta collaborazioni con Eminem, Dua Lipa, Ariana Grande, Andrea Bocelli e tanti altri. (Spettacolo.eu)

Santi Francesi - il nuovo singolo del duo è Ho paura di tutto - Dal 20 novembre inoltre, Alessandro e Mario torneranno in tour per un nuovo capitolo live. com): 20 novembre | Venaria Reale (TO) – Teatro della Concordia 23 novembre | Padova – Gran Teatro Geox 26 novembre | Firenze – Tuscany Hall 29 novembre | Bologna – Estragon 03 dicembre | Molfetta (BA) – Eremo Club 05 dicembre | Napoli – Casa della Musica 10 dicembre | Milano – Fabrique 13 dicembre | Roma – ... (Spettacolo.eu)