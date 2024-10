Festa del Cinema di Roma ai nastri di partenza sul red carpet anche il ministro Giuli

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si lavora alacremente in queste ore all’Auditorium Parco della Musica per accogliere, mercoledì 16 ottobre, il reddi apertura della 19esima edizione delladeldi, che torna nella Capitale dal 16 al 27 ottobre. A quanto apprende l’Adnkronos, sul tappeto rosso della mostra sfileràil neodella Cultura Alessandro, che tornerà appositamente dopo aver presenziato alla Buchmesse, la Fiera del Libro di Francoforte. Un’edizione, quella della kermesse capitolina, che, almeno sulla carta, si appresta ad essere molto ricca sia dal punto di vista della presenza delle star che dal punto di vista prettamentetografico. Oggi il maestro Francis Ford Coppola ha ricevuto le chiavi di ‘Cinecittà’ ed è in procinto di presentare domani, in preapertura, il suo ‘Megalopolis’.