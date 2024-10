Eurolega, le partite di Olimpia Milano e Virtus Bologna: dove vederle in diretta tv e streaming (Di lunedì 14 ottobre 2024) Settimana ricchissima di gare europee con le squadre italiane tutte impegnate nelle rispettive competizioni di appartenenza. Subito in campo l'EA7 Emporio Armani Milano nella trasferta del Pireo contro l'Olympiacos (martedì ore 20.15) prima di aprire le porte dell'Unipol Forum allo Zalgiris Today.it - Eurolega, le partite di Olimpia Milano e Virtus Bologna: dove vederle in diretta tv e streaming Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Settimana ricchissima di gare europee con le squadre italiane tutte impegnate nelle rispettive competizioni di appartenenza. Subito in campo l'EA7 Emporio Armaninella trasferta del Pireo contro l'Olympiacos (martedì ore 20.15) prima di aprire le porte dell'Unipol Forum allo Zalgiris

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Seconda giornata Basket Eurolega 2024/2025 : Milano vince in rimonta contro Parigi - Prima vittoria in campo continentale per l’Olimpia che, nella seconda giornata Basket Eurolega 2024/2025, batte per 79-74 il Paris Basketball dopo un match che l’ha vista sempre rincorrere e spuntarla nel finale grazie soprattutto ai 21 punti di Shields. Per i rookie sicuramente una gara difficile ma importante. (Sport.periodicodaily.com)

EUROLEGA. Shields e Mirotic trascinano l’Olimpia Milano : il Forum ruggisce - Paris finisce ko - La gara prosegue ad alto ritmo e aumenta la confusione. Alla fine a mettere ordine è Mirotic che dispensa basket (32-26 al 15’). Di carattere l’Olimpia risale la china nel suo momento più difficile e vince la sua prima gara in Eurolega, piegando Parigi 79-74. Milano inizia forte con Mirotic autore di 10 punti (17-12), ma le assenze in regia si fanno sentire (20-18 al 10’). (Sport.quotidiano.net)

Basket Eurolega - Milano piega Parigi in rimonta 79-74 - A quel punto si è però acceso Shields che, dopo una prima metà di gara da 2 soli punti segnati, si è caricato l’attacco di Milano sulle spalle e l’ha riportata in scia. La cronaca della gara Grazie al tiro da fuori, Milano ha cercato di creare subito un primo mini-solco (9-5) che Parigi ha però saputo colmare con prontezza grazie alle scorribande vincenti dell’imprendibile Tj Shorts (9-9), il ... (Sport.quotidiano.net)