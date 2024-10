Dai musei di Viterbo quasi 40mila euro, a Pasqua e agosto i picchi di affluenza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dal 2022 per i turisti che giungono a Viterbo è disponibile il biglietto unico che permette l'ingresso in tutti i musei cittadini. A fornire il servizio è il Muvi, il polo museale urbano, che gestisce l'offerta composta dalla visita a sei strutture: Colle del duomo, il Museo dei portici, Museo Viterbotoday.it - Dai musei di Viterbo quasi 40mila euro, a Pasqua e agosto i picchi di affluenza Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dal 2022 per i turisti che giungono aè disponibile il biglietto unico che permette l'ingresso in tutti icittadini. A fornire il servizio è il Muvi, il polo museale urbano, che gestisce l'offerta composta dalla visita a sei strutture: Colle del duomo, il Museo dei portici, Museo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sermoneta e Latina siglano un accordo per l’ingresso del Museo della Ceramica nella Rete dei Musei Provinciali - Sermoneta e Latina firmano un protocollo per l’ingresso del Museo della Ceramica nella rete provinciale dei musei. Un convegno dedicato al ruolo dei musei come luoghi di identità e memoria si terrà ve ... (latinaquotidiano.it)

Regione Lazio, al via a Viterbo il Festival dell’Economia della Cultura - VITERBO (ITALPRESS) – Al via a Viterbo la prima edizione del Festival dell’Economia della Cultura, la manifestazione che promuove il ruolo centrale della produzione culturale e creativa come volàno di ... (padovanews.it)

“Borgo con Gusto” a Castiglione in Teverina Vino ma non solo - Castiglione in Teverina: un paese da gustare “Borgo con Gusto”, la manifestazione promossa dalla Rete d’Impresa ... (reportweb.tv)