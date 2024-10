Condannato a 4 anni di carcere il camionista che uccise Davide Rebellin (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ne erano stati chiesti cinque e a molti sembravano comunque pochi. Sono infine quattro gli anni di reclusione a cui è stato Condannato Wolfgang Rieke, l'uomo che uccise Davide Rebellin investendolo con il camion a Montebello Vicentino nel novembre di due anni fa. Una pena molto vicina a quei tre Veronasera.it - Condannato a 4 anni di carcere il camionista che uccise Davide Rebellin Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ne erano stati chiesti cinque e a molti sembravano comunque pochi. Sono infine quattro glidi reclusione a cui è statoWolfgang Rieke, l'uomo cheinvestendolo con il camion a Montebello Vicentino nel novembre di duefa. Una pena molto vicina a quei tre

Ex agente della Stasi condannato per omicidio 50 anni dopo - La sentenza è stata presentata come inevitabile sebbene l'assassino, che all'epoca dei fatti aveva 31 anni, non agì "per motivi personali" ma comunque "eseguì senza pietà" un atto "pianificato dalla Stasi", ha spiegato il giudice. Secondo la responsabile degli archivi della polizia segreta di Berlino, Daniela Münkel, la sentenza di oggi segna una pietra miliare, visto che si tratta del primo ex ... (Quotidiano.net)

Rebellin - condannato a 4 anni il camionista che lo travolse e lo lasciò morente sulla strada. La mamma : «Soddisfatta ma Davide l?ho perso per sempre» - VICENZA - Il camionista tedesco Wolfgang Rieke è stato condannato a 4 anni di reclusione per l'omicidio dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, nel novembre 2022 a... (Ilgazzettino.it)

Davide Rebellin - condannato a 4 anni camionista che lo uccise - it. Questo in sintesi il dispositivo letto, dopo una breve camera di consiglio, dal giudice, Filippo Lagrasta, che presiedeva il collegio giudicante a Vicenza. La Procura di Vicenza, in aula c’era anche il Pubblico Ministero titolare del procedimento penale, Roderich Blattner, “ha svolto un importante lavoro, e l’imputato ha fatto anche otto mesi di carcere, evento molto raro in queste ... (Ildenaro.it)