Cinecittà intitola una strada a Francis Ford Coppola - il regista emozionato : “Si avvera un sogno” - Sono sicura che per chi vive e lavora a Cinecittà Viale Francis Ford Coppola sarà un posto dove darsi un appuntamento pensando a un’utopia che è stata realizzata”. “Cinecittà dedica oggi una strada a un Maestro – dichiara Manuela Cacciamani, ad di Cinecittà – che da oltre 60 anni porta la sua arte in giro per il mondo, che ha arricchito sogni e creatività di intere generazioni di cineasti che ... (Dailyshowmagazine.com)

Francis Ford Coppola a Cinecittà : «Non chiamatemi maestro - preferisco zio Ciccio» - Il regista sei volte premio Oscar, in occasione della preapertura del Festival di Roma e di Alice nella Città 2024, ha ricevuto la chiave onoraria degli Studios romani e ha partecipato allo svelamento della via a lui dedicata. (Vanityfair.it)