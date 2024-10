Carabiniere positivo alla cocaina. E i giudici gli tolgono il grado di appuntato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 – Carabiniere con il grado di appuntato, ma dopo essere stato accertato che facesse uso di hashish e cocaina, è stato degradato. Contro il provvedimento disciplinare, adottato dal ministero della difesa, il militare ha fatto ricorso al Tar, ma ha perso. La vicenda ha origine nel maggio del 2021, quando un procedimento disciplinare a carico dell’appuntato, si è conclouso con la rimozione del grado per “gravi motivi”. In precedenza, infatti, il Carabiniere, in servizio presso una stazione della provincia di Firenze, era stato sottoposto a una perquisizione domiciliare e in quell’occasione era stato trovato in possesso di hashish. Ai successivi accertamenti tossicologici, era risultato positivo sia all’hashish, che alla cocaina. Lanazione.it - Carabiniere positivo alla cocaina. E i giudici gli tolgono il grado di appuntato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Firenze, 14 ottobre 2024 –con ildi, ma dopo essere stato accertato che facesse uso di hashish e, è stato degradato. Contro il provvedimento disciplinare, adottato dal ministero della difesa, il militare ha fatto ricorso al Tar, ma ha perso. La vicenda ha origine nel maggio del 2021, quando un procedimento disciplinare a carico dell’, si è conclouso con la rimozione delper “gravi motivi”. In precedenza, infatti, il, in servizio presso una stazione della provincia di Firenze, era stato sottoposto a una perquisizione domiciliare e in quell’occasione era stato trovato in possesso di hashish. Ai successivi accertamenti tossicologici, era risultatosia all’hashish, che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spaccio di cocaina e marijuana : 44enne assolto in secondo grado - A luglio, il Tribunale di Napoli Nord lo aveva già scagionato da un’accusa ben più grave: associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, aggravata dal metodo mafioso, connessa al clan Sautto-Ciccarelli del Parco Verde di Caivano. Anche in quel caso, la difesa dell’Avvocato Fucci era riuscita a far prevalere la tesi dell’innocenza. (Anteprima24.it)

Spaccio e degrado in centro - si scambiano la cocaina davanti ai carabinieri - Nella serata del 12 settembre, i militari della stazione di Vicenza hanno arrestato O.S., cittadino nigeriano 37enne, senza fissa dimora, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto durante l’ennesimo servizio mirato al contrasto del... (Vicenzatoday.it)

Turista sniffa cocaina in piazza - il degrado a Cortona e la reazione del sindaco : “Inaccettabile” - . Non possiamo più tollerare ne lo spaccio o l’abuso di alcol”, le parole del sindaco. Anelli (Fnomceo): "È emergenza droga tra i giovani, giusto il piano del governo" Droga: vecchie e nuove sostanze invadono l'Europa. Dagli Usa una sostanza più potente del fentanyl L’uomo era visibilmente alterato I fatti in questione si sarebbero svolti in orario notturno. (Secoloditalia.it)