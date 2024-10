Anziano colto da malore in casa: elitrasportato al Ruggi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Momenti di apprensione, ieri, ad Amalfi, dove un Anziano è stato colto da un improvviso malore mentre era all’interno della sua abitazione. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari che - riporta Il Vescovado - lo hanno condotto con un’ambulanza fino al molo della darsena di Amalfi, dove Salernotoday.it - Anziano colto da malore in casa: elitrasportato al Ruggi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Momenti di apprensione, ieri, ad Amalfi, dove unè statoda un improvvisomentre era all’interno della sua abitazione. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari che - riporta Il Vescovado - lo hanno condotto con un’ambulanza fino al molo della darsena di Amalfi, dove

Colto da malore - cade in casa e sbatte la testa : salvato un anziano - I soccorsi Non riuscendosi a mettere in contatto con lui per diverse ore, i familiari hanno allertato i vigili del fuoco che, successivamente, hanno. . Paura, sabato sera, a Teggiano, dove un anziano che vive da solo è stato colto da un improvviso male ed è caduto a terra sbattendo la testa. (Salernotoday.it)

Colto da malore in un terreno : morto un anziano a Battipaglia - Dramma, ieri sera, a Battipaglia, dove un anziano è stato trovato morto all’interno di un terreno agricolo, sembra di sua proprietà, situato lungo la Strada Statale 18. L’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso. I soccorsi Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del... (Salernotoday.it)