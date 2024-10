Allarme Dengue in città: scatta disinfestazione straordinaria per tre giorni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Chieti - Primo caso di febbre Dengue confermato in zona Villanesi: previsti interventi urgenti di disinfestazione per contrastare l’infezione. La ASL ha confermato il primo caso di febbre Dengue in città, segnalando l’infezione in un residente di via Ettore Ianni, nella zona Villanesi. Il caso, annunciato ieri mattina e condiviso dal sindaco Luisa Russo, ha immediatamente fatto scattare un piano straordinario di disinfestazione, che durerà tre giorni consecutivi per prevenire l’ulteriore diffusione del virus. La febbre Dengue, trasmessa attraverso la puntura di zanzare infette, rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica, e l'intervento tempestivo è fondamentale per ridurre i rischi di un'epidemia. Abruzzo24ore.tv - Allarme Dengue in città: scatta disinfestazione straordinaria per tre giorni Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) Chieti - Primo caso di febbreconfermato in zona Villanesi: previsti interventi urgenti diper contrastare l’infezione. La ASL ha confermato il primo caso di febbrein, segnalando l’infezione in un residente di via Ettore Ianni, nella zona Villanesi. Il caso, annunciato ieri mattina e condiviso dal sindaco Luisa Russo, ha immediatamente fattore un piano straordinario di, che durerà treconsecutivi per prevenire l’ulteriore diffusione del virus. La febbre, trasmessa attraverso la puntura di zanzare infette, rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica, e l'intervento tempestivo è fondamentale per ridurre i rischi di un'epidemia.

