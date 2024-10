Anticipazionitv.it - Affari Tuoi, Striscia la Notizia indaga sul meccanismo delle vincite: la reazione di Stefano De Martino

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La nuova stagione diè cominciata con il botto. Non solo per l’arrivo diDe, il quale ha dato una bella ventata di novità nel programma portando numerosi ascolti, ma anche per le incredibiliregistrate in queste puntate. Sono circa 1,5 i milioni vinti in questo inizio di edizione e la cosa ha attirato l’attenzione di molti. In particolarelaha rispolverato un servizio in cui ha lanciato sospetti suldel programma di Viale Mazzini. InoltreDeha voluto reagire a modo suo a questa vicenda: scopriamo come.: record di vittorie nel game show L’arrivo diDenella nuova stagione diha colto nel segno e gli ascolti volano puntata dopo puntata. La media share del programma è altissima, pari al 20%, e come se non bastasse anche leregistrate sono a dir poco clamorose.