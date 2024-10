Ilgiorno.it - Violenza nella notte a Pescate, tre ubriachi si pestano a sangue: feriti anche due giovani

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Lecco), 13 ottobre 2024 – Rissa in strada tra trelungo la ex Statale 36 a, in provincia di Lecco. Protagonisti dell'ennesimo episodio di, avvenuto attorno all'una e mezza, duedi 24 e 26 anni e un uomo di 37, che si sono picchiati nel tratto di via Roma della provinciale che attraversa in paese. Erano tutti. Cosa abbia innescato laal momento non si sa: forse una parola di troppo, oppure una manovra in auto sbagliata o magari altro di più serio. I tre si sono però pestati a. Per soccorrerli sono stati mobilitati i sanitari dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e della Croce rossa di Lecco e i Volontari del soccorso di Calolziocorte. Due sono stati trasd'urgenza in ospedale a Lecco, uno al San Leopoldo Mandic di Merate.