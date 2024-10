Ilfattoquotidiano.it - Un letto ottomano le crolla addosso e le blocca il collo: donna di 39 anni muore per asfissia

(Di domenica 13 ottobre 2024) Stava prendendo qualcosa nel vano del suoquando la parte superiore le èta, uccidendola. Helen Davey, 39e madre di due figli, è rimasta intrappolata ed ha perso la vita in questo tragico incidente. Lo racconta il Daily Mail. I fatti risalgono allo scorso 7 giugno quando la figlia 19enne di Helen, Elizabeth, l’ha trovata riversa dentro al. Siamo a Seaham, nella contea di Durham. L’inchiesta sulle dinamiche della morte ora conclusa, ha stabilito che ilera difettoso: uno dei due pistoni a gas che dovrebbero sollevare il materasso non funzionava. Jeremy Chipperfield, coroner senior per Durham e Darlington, ha voluto fare una segnalazione al Governo perché a suo parere ci sono altri letti così difettosi e tutto dipenderebbe dall’uso di “meccanismi di sollevamento a gas per letti, il cui guasto presenta un rischio per la vita”.