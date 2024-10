Traffico Roma del 13-10-2024 ore 19:30 (Di domenica 13 ottobre 2024) Luceverde Roma beni trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare coda tratti per Traffico sulla carreggiata interna tra l’uscita e Cassia e Salaria Traffico rallentato lungo la sterna tra l’uscita Ardeatina e Appia sulla tangenziale auto in fila per Traffico tra le uscite Corso di Francia e Salaria direzione San Giovanni sulla Laurentina code per Traffico in prossimità di anello in direzione del raccordo anulare è sempre fuori raccordo auto in coda lungo l’ardeatina tra il divino amore via di Fioranello in prossimità del raccordo intenso il Traffico sulla via Pontina con rallentamenti e Code in direzione della Capitale tra Pomezia e l’uscita per Pratica di Mare abbastanza intenso il Traffico sulle strade della capitale soprattutto nelle vie centrali della città ed infine per il trasporto pubblico in corso uno sciopero nazionale delle persone del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-10-2024 ore 19:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Luceverdebeni trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare coda tratti persulla carreggiata interna tra l’uscita e Cassia e Salariarallentato lungo la sterna tra l’uscita Ardeatina e Appia sulla tangenziale auto in fila pertra le uscite Corso di Francia e Salaria direzione San Giovanni sulla Laurentina code perin prossimità di anello in direzione del raccordo anulare è sempre fuori raccordo auto in coda lungo l’ardeatina tra il divino amore via di Fioranello in prossimità del raccordo intenso ilsulla via Pontina con rallentamenti e Code in direzione della Capitale tra Pomezia e l’uscita per Pratica di Mare abbastanza intenso ilsulle strade della capitale soprattutto nelle vie centrali della città ed infine per il trasporto pubblico in corso uno sciopero nazionale delle persone del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia ...

