Ilrestodelcarlino.it - Terrazze, lecci tagliati. Una Portonovo mutilata è apparsa ai visitatori

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ancona, 13 ottobre 2024 – Martedì 1° ottobre, durante una visita a, abbiamo scoperto che nel bosco delle, tra il Fortino Napoleonico, il campeggio e la Torre De Bosis, in riva al mare, erano statideiper realizzare un set cinematografico. Nonostante fossero ancora pochissimi a conoscere la notizia, gli amanti della natura e dierano già in allarme: avevano visto con i loro occhi ridursi quell’area boschiva e non ritenevano che in un parco naturale, com’è quello del Conero, sia corretto tagliare flora protetta per esigenze che nulla hanno a che fare con la preservazione della natura.