Serie A femminile, la Juve Women batte la Roma all'Allianz e vola in classifica: +9 sulle giallorosse

Serie A femminile, la Juve Women batte la Roma nello scontro diretto e vola a +9 in classifica: spettacolo di pubblico all'Allianz Stadium La Juve Women si aggiudica lo scontro diretto contro la Roma nella Serie A femminile e vola a +9 in classifica. La partita tra le bianconere e le campionesse d'Italia in carica

Juventus-Roma Femminile 2-1 : Glionna non basta - le giallorosse cadono all'Allianz Stadium - La Roma Femminile perde per due a uno contro la Juventus. All'Allianz Stadium le bianconere si impongono grazie ad un super primo tempo in cui trovano per due volte la via della rete. La Roma timida cambia faccia nella ripresa ma solo nel finale riesce a creare pericoli colpendo il palo con... (Romatoday.it)

Serie A Femminile | Juventus Women-Roma - probabili formazioni e dove vederla in tv - . . Entrambe le formazioni sono reduce dagli impegni di Women's Champions League, dove hanno ottenuto due vittorie con lo stesso punteggio. Domenica 13 ottobre alle ore 15:30, la Juventus Women ospiterà la Roma nella suggestiva cornice dell'Allianz Stadium, per la sesta giornata di Serie A Femminile. (Torinotoday.it)

Serie A femminile : oltre 30mila spettatori per Juventus-Roma all’Allianz Stadium - La partita sarà trasmessa in diretta su Rai2 e Dazn; saranno 11 le telecamere impegnate nella produzione televisiva: tra queste anche la Robycam, che garantirà una prospettiva avveniristica dall’alto. Sugli spalti dello Stadium ci saranno, tra gli altri, la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica della FIGC Federica Cappelletti, il CT della Nazionale Andrea Soncin e due ... (Sportface.it)