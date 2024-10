Thesocialpost.it - Precipita per 200 metri durante un’escursione: Francesca Rossi muore davanti al fratello

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre,, 45enne residente a Milano, ha perso la vita mentre era impegnata insul Monte Legnone. La donna, originaria di Tirano, si trovava sulla vetta insieme al, quando,la discesa sul versante occidentale verso Pagnona, èta in un canalone. L’incidente è avvenuto in un tratto impegnativo nei pressi del bivacco Silvestri, quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduta. Il, suo compagno di cordata, ha assistito impotente alla scena e ha immediatamente allertato i soccorsi. Tuttavia, il volo di circa 200non ha lasciato scampo alla donna, che è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.