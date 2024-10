Biccy.it - Luk3 ad Amici ha fatto innamorare “qualcuno o qualcuna” ha precisato Maria De Filippi

(Di domenica 13 ottobre 2024)Deanche nell’ultima puntata pomeridiana diha proposto il gioco Dimmi La Verità e il primo “malcapitato” a dover leggere un bigliettino anonimo che lo riguardava è stato. Chiamato al centro del palco,ha così letto: “Il nostro essere a volte così simili mi spaventa, sei una persona speciale per me. Averti vicino mi confonde un po’ e mi crea scompiglio“. Una dedica d’amore in piena regola che però è rimasta anonima. Lo stesso cantante non ha voluto indagare granché (al contrario di quello che fece Rebecca) eDeha così chiuso rimandandolo al banco: “Crei scompiglio a“.OO? Asi dichiarerà un maschio? Finalmente abbiamo la prima ship adarcobaleno? “Dimmi la verità” un messaggio anonimo perda parte di #24 pic.twitter.