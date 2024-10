Lanazione.it - L’operaio morto al ponte Morandi. Un paese in lacrime per Marco tra musica e sciarpa della Roma

(Di domenica 13 ottobre 2024) La canzone "Vivere" si mescola con gli applausi dei presenti all’uscita del feretro, avvolto da un drappo con lo stemmalupa e da una, entrambi giallorossi come le scie dei fumogeni accesi per l’occasione. Vasco Rossi e la squadra di calcio(la sua città di origine), le due grandi passioni, che hanno accompagnato la salma diRicci all’uscita dalla chiesa di San Paolo Apostolo, dove nella tarda mattinata di ieri la comunità di Sansepolcro - e non solo - ha dato l’ultimo saluto al 39enne operaioa Genova lo scorso 4 ottobre, mentre lavorava in quella che diverrà la ludoteca del Parco del Memoriale del