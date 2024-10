Libano, i tunnel di Hezbollah a pochi metri dalla base Unifil – Video (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una botola di ingresso a uno dei tunnel che portano alla rete sotterranea scavata da Hezbollah in Libano si trova a pochi metri dalla base della missione Onu. A mostrarla in Video sono i militari israeliani che da giorni assediano l'area presidiata dai 'caschi blu'. —internazionale/ Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una botola di ingresso a uno deiche portano alla rete sotterranea scavata dainsi trova adella missione Onu. A mostrarla insono i militari israeliani che da giorni assediano l'area presidiata dai 'caschi blu'. —internazionale/ [email protected] (Web Info)

