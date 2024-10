Lavori in autostrada, ecco le tratte interessate e le modifiche alla circolazione previste (Di domenica 13 ottobre 2024) Autostrade Alto Adriatico comunica che l’autostrada A28 sarà interessata nei prossimi giorni da due distinte lavorazioni che comporteranno alcune modifiche alla circolazione.La prima attività riguarderà la manutenzione della pavimentazione della rampa in ingresso (direzione Conegliano) dello Udinetoday.it - Lavori in autostrada, ecco le tratte interessate e le modifiche alla circolazione previste Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Autostrade Alto Adriatico comunica che l’A28 sarà interessata nei prossimi giorni da due distinte lavorazioni che comporteranno alcune.La prima attività riguarderà la manutenzione della pavimentazione della rampa in ingresso (direzione Conegliano) dello

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora lavori su Stradello Sottopassaggio - chiusura temporanea e modifiche alla viabilità - A partire da lunedì 14 ottobre, la circolazione su Stradello Sottopassaggio, nel tratto compreso tra via della Tecnica e strada Cimitero Saliceto Panaro, sarà sospesa per circa un mese. La chiusura è necessaria per completare i lavori avviati nei mesi scorsi, finalizzati a migliorare la... (Modenatoday.it)

Lavori Anas sulla Statale 16 all'altezza di San Giorgio : modifiche alla viabilità fino a metà novembre - Dal prossimo 14 ottobre e fino al 14 novembre scatteranno, sul tratto della Statale 16 in corrispondenza del quartiere San Giorgio di Bari, modifiche temporanee alla viabilità a causa di lavori di anas. Nello specifico a partire da lunedì 14 ottobre e fino a giovedì 14 novembre 2024, in... (Baritoday.it)

Treni - lavori sulle linee : ecco tutte le modifiche agli orari - Sono diversi i cantieri sui binari che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni che passano per Monza. . . I treni verso Chiasso In primis i treni di lunga percorrenza subiscono modifiche orario nella stazione di Milano. Ancora modifiche per manutenzioni e ammodernamenti delle linee. (Monzatoday.it)