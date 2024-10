Sport.quotidiano.net - L’AlbinoLeffe sogna il colpo. Rimonta Atalanta nel finale

(Di domenica 13 ottobre 2024) ZANICA (Bergamo) Pari nel derby orobico tra AlbinoLeffe eU23. Punto amaro per Lopez, avanti 2-0 eto nell’ultimo quarto d’ora. Decisivi i cambi nerazzurri. Dopo un avvio vivace sale in cattedra la Celeste che al 13esimo passa. Zoma apre l’azione proteggendo palla, poi bella combinazione tra Mustacchio e Munari che attivano Astrologo: cross per Zoma che trova una traiettoria capolavoro. Raddoppio in avvio di ripresa. Ripartenza lanciata dal break di Munari e rifinita da Zoma che pennella sul secondo palo: Parlati batte Dajcar con una semi volée eccezionale. Ma la Dea non è mai doma: triangolo al limite tra Vlahovic e Artesani, il serbo a tu per tu con Marietta riapre la partita. Zoma ha l’occasione del 3-1 ma in uscita Dajcar lo ipnotizza.