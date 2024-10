L’ACF Arezzo cade in rimonta contro il Pavia Academy: 2-1 il risultato finale (Di domenica 13 ottobre 2024) In occasione della sesta giornata di campionato, L’ACF Arezzo affronta il Pavia Academy in trasferta. Le amaranto, reduci da una serie di risultati positivi, partono con il piede giusto, portandosi in vantaggio al 37? grazie a Zito, che con un pallonetto supera il portiere Deiana. Il primo tempo si chiude con l’Arezzo avanti di un gol, nonostante alcune insidie create dal Pavia. Nella ripresa, però, il Pavia Academy ribalta il risultato. Al 48?, Alborghetti si ritrova sola davanti a Bartalini e segna il gol del pareggio. Appena quattro minuti più tardi, al 52?, Demaio trova il raddoppio, portando le padrone di casa sul 2-1. Nonostante diversi tentativi da parte dell’Arezzo, con Fracas e Fortunati protagoniste in area avversaria, la difesa del Pavia e l’ottima prestazione del portiere Deiana riescono a neutralizzare ogni attacco. Lortica.it - L’ACF Arezzo cade in rimonta contro il Pavia Academy: 2-1 il risultato finale Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In occasione della sesta giornata di campionato,affronta ilmy in trasferta. Le amaranto, reduci da una serie di risultati positivi, partono con il piede giusto, portandosi in vantaggio al 37? grazie a Zito, che con un pallonetto supera il portiere Deiana. Il primo tempo si chiude con l’avanti di un gol, nonostante alcune insidie create dal. Nella ripresa, però, ilmy ribalta il. Al 48?, Alborghetti si ritrova sola davanti a Bartalini e segna il gol del pareggio. Appena quattro minuti più tardi, al 52?, Demaio trova il raddoppio, portando le padrone di casa sul 2-1. Nonostante diversi tentativi da parte dell’, con Fracas e Fortunati protagoniste in area avversaria, la difesa dele l’ottima prestazione del portiere Deiana riescono a neutralizzare ogni attacco.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ACF Arezzo è pronta per partire in trasferta - L’Arezzo vuole portare avanti la striscia di vittorie contro le lombarde, dopo aver primeggiato nei quattro precedenti tra le due squadre. La squadra non era mai riuscita a conquistare più di 7 punti nell’arco delle prime cinque giornate. Le citte di Ilaria Leoni verranno ospitate dal Pavia Academy, squadra che al momento si trova penultima in classifica, con un solo punto. (Lanazione.it)

L’ACF Arezzo riprende la corsa : vittoria e tre punti contro l’Orobica - : Ilaria Leoni OROBICA BERGAMO: Fabiano, Frecchiami, Donda, Salvi, De Vecchis, Lopez (Cappa 53?), Risina (Scarpelli 81?), Piazza, Cattuzzo, Poeta, Mariani (Cavicchia 74?) A disposizione: Demarchi, Cappa, Tengattini, Cavicchia, Troiano, Peddio, Scarpelli, Marchiori All. L’Arezzo si conferma così in forma e continua a puntare verso l’alta classifica, pronta a dare battaglia nel prosieguo del ... (Lortica.it)

L’ACF Arezzo pareggia - ma poi il Bologna dilaga : sconfitta amaranto in trasferta - L’Arezzo reagisce e al 15’ trova il pareggio con Martino. . Primo TempoLe amaranto si fanno subito notare al 1’ con Fracas, ma il Bologna non tarda a rispondere, portandosi in vantaggio al 7’ con Gelmetti, che sfrutta un errore difensivo. FormazioniBologna: Shore, Golob, Passeri, Sechi, Gelmetti, Sondergaard, Tardini, Silvioni, Raggi, Battelani, Rossi A disposizione: La Rocca, Scuratti, ... (Lortica.it)