La nuova vita dell'ex Centro Rai. Una casa per i piccoli pazienti nell'edificio firmato da Gio Ponti (Di domenica 13 ottobre 2024) Il futuro dell'ex Centro Rai nel Parco di Monza segue i tratti disegnati da Ico Migliore, architetto vincitore di tre Premi Compasso d'Oro. Si chiama casa Morandi e vorrebbe essere una struttura dedicata all'assistenza pediatrica per bambini affetti da malattie terminali. Un'idea, per il momento, sostenuta dalla Fondazione Morandi, nata da Matteo e Paola Morandi in seguito all'incidente in moto al figlio Mattia rimasto in coma due mesi, per realizzare progetti concreti nei settori della sanità, della scuola e dello sport, con particolare attenzione alla formazione, alla ricerca e all'inclusione sociale. Un sogno da 5 milioni di euro che potrebbe dare una svolta definitiva al destino all'edificio nel Parco, esempio di architettura industriale realizzato tra il 1953 e il 1954 su un progetto che porta le firme di Giò Ponti, Alberto Rosselli e Antonio Fornaroli. Su quell'area di 1.

