La Federazione dei medici di famiglia in stato di agitazione: “Siamo in difficoltà” (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Consiglio nazionale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg), che costituisce il maggior sindacato dell’area, ha dato mandato al suo segretario nazionale, Silvestro Scotti, per la dichiarazione dello stato di agitazione. L’organizzazione, impegnata nell’82simo congresso nazionale, torna a porre l’accento sulle difficili condizioni in cui versa la medicina del territorio. Il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) – Bergamo, spiega: “Il Consiglio nazionale della Fimmg ha accolto il grido di dolore proveniente dal territorio. Quest’area della medicina sta vivendo parecchi problemi: Siamo in attesa che il governo stanzi le risorse necessarie per mettere in atto un piano di rafforzamento del territorio. Bergamonews.it - La Federazione dei medici di famiglia in stato di agitazione: “Siamo in difficoltà” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Consiglio nazionale dellaitalianadi(Fimmg), che costituisce il maggior sindacato dell’area, ha dato mandato al suo segretario nazionale, Silvestro Scotti, per la dichiarazione dellodi. L’organizzazione, impegnata nell’82simo congresso nazionale, torna a porre l’accento sulle difficili condizioni in cui versa lana del territorio. Il dottor Ivan Carrara, segretario generale dellaitalianadi(Fimmg) – Bergamo, spiega: “Il Consiglio nazionale della Fimmg ha accolto il grido di dolore proveniente dal territorio. Quest’area dellana sta vivendo parecchi problemi:in attesa che il governo stanzi le risorse necessarie per mettere in atto un piano di rafforzamento del territorio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Napoli XVII Congresso Nazionale Federazione Italiana di Medicina Geriatrica - Un’occasione imperdibile per la comunità geriatrica. Quest’anno, l’integrazione tra intelligenza artificiale e competenza umana promette di arricchire ulteriormente il dibattito e di indicare nuove strade per migliorare l’assistenza agli anziani. L’uso delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, sta rivoluzionando il campo della medicina geriatrica. (Anteprima24.it)

“Contro le aggressioni al personale della Sanità serve il fermo immediato” - la richiesta della Federazione italiana medici di medicina generale al governo - Si interverrebbe in questo modo sulla maggior parte delle aggressioni, per lo più misconosciute, poiché ormai nemmeno segnalate dagli operatori ma che, impunite, sembrano giustificate e ordinarie nella cultura comune”. Un passo in avanti che, se arricchito con il fermo e l’arresto immediato degli autori dei casi più gravi, potrebbe arginare la deriva a cui si sta assistendo. (Lanotiziagiornale.it)

Napoli ospita il XI congresso Federazione Italiana Medici Estetici - Napoli dal 13 al 15 settembre prossimi ospiterà il XI Congresso FIME “La Medicina Estetica basata sulle Evidenze Scientifiche”. Anni fa, chi andava dal medico estetico desiderava una pelle liscia e senza rughe. Tra gli argomenti trattati: Medicina rigenerativa e non invasiva per risultati naturali. (Ildenaro.it)