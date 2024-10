I Radicali italiani in visita nelle carceri di Pescara e di Chieti: "Situazione molto diversa nelle due strutture" (Di domenica 13 ottobre 2024) Un quando non edificante a livello generale, con profonde differenza fra le carceri di Pescara e di Chieti. Fiammetta Trisi e Gianluca Di Marzio dei Radicali italiani si sono recati nelle due strutture ed hanato, dopo le visite:"La Situazione nei due istituti penitenziari appare Ilpescara.it - I Radicali italiani in visita nelle carceri di Pescara e di Chieti: "Situazione molto diversa nelle due strutture" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un quando non edificante a livello generale, con profonde differenza fra ledie di. Fiammetta Trisi e Gianluca Di Marzio deisi sono recatidueed hanato, dopo le visite:"Lanei due istituti penitenziari appare

Radicali italiani : "Nelle carceri di Chieti e Pescara evidente clima di tensione e grave assenza del garante dei detenuti" -  È questo il quadro, per nulla edificante, emerso dalla visita guidata di Fiammetta Trisi e Gianluca Di Marzio dei Radicali Italiani nelle carceri. Sovraffollamento al 180%, carenze di organico, pochissime professionalità dedicate al trattamento rieducativo e alla tutela dell’integrità psicofisica. (Chietitoday.it)

