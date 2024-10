Fermo, ultimi giorni di vendemmia. Ripresa dopo il disastroso 2023: “Ora uve sane e abbondanti” (Di domenica 13 ottobre 2024) Fermo, 13 ottobre 2024 – dopo settimane passate in vigna, lavoro e fatica, anche la vendemmia del 2024 volge al termine. E ora non resta altro che valutare l’annata. La conclusione arriva accompagnata da bilanci fortemente positivi in termini di quantità e qualità, che confermano le buone aspettative dei viticoltori risalenti alla vigilia della vendemmia stessa, iniziata con circa dieci giorni di anticipo sui tempi stagionali. La raccolta di uve infatti, oggi alla battuta finale, permette ai viticoltori di riscattarsi dalla disastrosa vendemmia del 2023, quando le condizioni climatiche avverse e incessanti avevano causato un calo medio di produzione di oltre il 50%. Ilrestodelcarlino.it - Fermo, ultimi giorni di vendemmia. Ripresa dopo il disastroso 2023: “Ora uve sane e abbondanti” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 –settimane passate in vigna, lavoro e fatica, anche ladel 2024 volge al termine. E ora non resta altro che valutare l’annata. La conclusione arriva accompagnata da bilanci fortemente positivi in termini di quantità e qualità, che confermano le buone aspettative dei viticoltori risalenti alla vigilia dellastessa, iniziata con circa diecidi anticipo sui tempi stagionali. La raccolta di uve infatti, oggi alla battuta finale, permette ai viticoltori di riscattarsi dalla disastrosadel, quando le condizioni climatiche avverse e incessanti avevano causato un calo medio di produzione di oltre il 50%.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le stelle 2024 - eliminati : chi è stato eliminato dopo la terza puntata - È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Quali sono le coppie in gara? Ecco l’elenco completo: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli Sonia Bruganelli e Carlo Aloia Cugini di Campagna con ... (Tpi.it)

LIVE Sinner-Djokovic - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’italiano e il serbo si ritrovano dopo 9 mesi - 30 italiane, come secondo match di giornata sul centrale dopo l’ultimo atto del torneo di doppio (Gonzalez/Molteni contro Koolhof/Mektic) che comincerà alle 8. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Novak Djokovic, finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. (Oasport.it)

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : Pogacar da solo in testa - Evenepoel torna a perdere dopo la discesa - 13. 14 Oggi Tadej Pogacar è tutto di bianco, oltre ai colori dell’arcobaleno: White shorts Pogi pic. Discesa fino a Zogno e poi si risale ancora verso il Colle di Berbenno (4,6 km al 6,1%). 24: I corridori hanno superato la Valpiana. 16. 54 Il gruppo per ora lascia 20”. In difficoltà Fabbro. 10. (Oasport.it)