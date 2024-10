Justcalcio.com - CdS – Juve, quante spese a giugno: il costo dei riscatti

(Di domenica 13 ottobre 2024) 2024-10-13 11:16:56 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Più di 80 milioni per i. È quanto lantus dovrà versare per confermare tutti i giocatori attualmente in rosa. Qualcuno si è trasferito già a titolo definitivo, come Nico Gonzalez e Michele Di Gregorio, prestiti che però hanno in dote l’obbligo di riscatto che scatterà a febbraio. Una scelta dovuta a una questione fiscale ma che, in soldoni, poco cambierà ai bianconeri in termini tecnici. L’argentino è stato preso per 8 milioni ma verrà riscattato per altri 25 – conaccessorie di circa 3,5 – mentre il portiere è stato pagato 4,5 milioni con 13,5 per il riscatto. Kalulu e gli altri Poi c’è chi non è sicuro della permanenza, anche se i segnali iniziali sono incoraggianti.