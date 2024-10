Gqitalia.it - Bradley Cooper ha scelto una camicia da 168 euro come compagna per l'autunno

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)è un maestro dell'abbigliamento maschile low-key. In un giorno qualsiasi a New York, lo si può vedere per strada, mentre porta in alto l'onore dei papà con i migliori look (o quello dei fashion trucker). Di solito si tratta di un berretto e di occhiali da sole (un requisito essenziale nel guardaroba di un attore di Hollywood) e di un mega mix di capi workwear. Ieriè stato fotografato per le strade di New York con unaarancione Pike Check di Wax London, indossata sopra una t-shirt a maniche lunghe dal collo sfrangiato. Si tratta di una mossa da manuale per l'attore, che all'inizio dell'anno era stato fotografato a New York con unaa quadri rossa, joggers blu e delle rare Air Jordan 4 Taupe Haze ai piedi. Per quanto riguarda gli accessori, l'attore ha mostrato il suo sostegno ai Pearl Jam con un berretto trucker blu e occhiali da sole.