Basket, Napoli perde anche a Sassari: terzo ko in tre partite per gli azzurri (Di domenica 13 ottobre 2024) Il campionato del Napoli Basket continua ad essere tutto in salita. Gli azzurri rimediano a Sassari la terza sconfitta su tre partite cedendo per 94-76 al Banco Sardegna dell’ex Sokolowski. La squadra di Milicic, orfana di Kevin Pangos, non riesce quasi mai ad impensierire i padroni di casa, se Europa.today.it - Basket, Napoli perde anche a Sassari: terzo ko in tre partite per gli azzurri Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il campionato delcontinua ad essere tutto in salita. Glirimediano ala terza sconfitta su trecedendo per 94-76 al Banco Sardegna dell’ex Sokolowski. La squadra di Milicic, orfana di Kevin Pangos, non riesce quasi mai ad impensierire i padroni di casa, se

Highlights Sassari-Napoli 94-76 - Serie A basket 2024/25 (VIDEO) - Il video con gli highlights di Sassari-Napoli, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2024/25.  Di seguito il video con le azioni salienti. The post Highlights Sassari-Napoli 94-76, Serie A basket 2024/25 (VIDEO) appeared first on SportFace. . Partita dominata dai padroni di casa, che prendono il largo a inizio ripresa e non si guardano più indietro: prima vittoria ... (Sportface.it)

Basket - la Dinamo Sassari domina Napoli nel lunch match della terza giornata - Bendzius, Sokolowski e Fobbs iniziano a scavare il solco, ma Napoli prova a resistere con Copeland che sigla il 15-12 al 7?. Brian Fobbs miglior marcatore della sfida con 21 punti e 3 rimbalzi con il 70% al tiro complessivo, con lui da applausi la prova di Eimantas Bendzius a quota 18, completa quella di Halilovic con 10 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. (Oasport.it)