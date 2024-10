Zonawrestling.net - WWE: LA Knight mantiene il titolo degli Stati Uniti contro Carmelo Hayes durante SmackDown

(Di sabato 12 ottobre 2024) Molte WWE Superstars stanno facendo del loro meglio per attirare l’attenzione in ogni modo possibile. L’episodio didell’11 ottobre a Greenville, South Carolina, ha visto un intenso match per il WWE United States Championship tra The Mega Star LA. LA, noto per il suo carisma elettrizzante, ha messo in palio il suo United States Championshipla stella nascente, il cui desiderio di gloria titolata ha attirato molta attenzione. Questo insi è svolto solo dopo che AJ Styles ha subito un infortunio la scorsa settimana a, lasciando un’opportunità per. Prima del match,ha anche stuzzicato i fan, promettendo di riportare la famosa cintura con lo spinner di John Cena se avesse ottenuto la vittoria.