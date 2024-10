Virus sinciziale e bronchioliti nei neonati, al via l’immunizzazione negli ambulatori dei pediatri (Di sabato 12 ottobre 2024) Partirà martedì 15 ottobre, negli ambulatori dei pediatri di libera scelta della Toscana, l’immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal 1 di aprile 2024 dal Virus respiratorio sinciziale, responsabile delle bronchioliti.negli ultimi Arezzonotizie.it - Virus sinciziale e bronchioliti nei neonati, al via l’immunizzazione negli ambulatori dei pediatri Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Partirà martedì 15 ottobre,deidi libera scelta della Toscana,gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal 1 di aprile 2024 dalrespiratorio, responsabile delleultimi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Virus sinciziale in Toscana : dal 15 ottobre la campagna di immunizzazione dai pediatri - Per proteggere dal virus respiratorio responsabile delle bronchioliti L'articolo Virus sinciziale in Toscana: dal 15 ottobre la campagna di immunizzazione dai pediatri proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Al via l’immunizzazione contro il virus sinciziale in Toscana - Partirà martedì 15 ottobre, negli ambulatori dei pediatri di libera scelta della Toscana, l’immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal 1° aprile 2024 dal virus respiratorio sinciziale, responsabile delle bronchioliti. Negli ultimi... (Pisatoday.it)

Virus respiratorio sinciziale nei bambini - in Toscana - al via l’immunizzazione con anticorpi monoclonali - Firenze, 12 ottobre 2024 – Partirà martedì prossimo, 15 ottobre, negli ambulatori dei pediatri di libera scelta della Toscana, la campagna di immunizzazione gratuita per proteggere i bambini nati dal primo aprile 2024 dal virus respiratorio sinciziale (RSV), responsabile delle bronchioliti. Le società scientifiche raccomandano l’uso degli anticorpi monoclonali nei bambini sotto l’anno di età, ... (Lanazione.it)