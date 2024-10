Usa, la Casa Bianca apre le porte al pubblico per un tour dei giardini (Di sabato 12 ottobre 2024) Ormai è diventata una tradizione si ripete ogni anno. Per la prima volta nel 1972 il Presidente degli Stati Uniti aprì per la prima volta le porte al pubblico dando la possibilità alla popolazione di visitare i terreni del Sud e i giardini della Casa Bianca. Washington stima che per il weekend circa 30-40.000 persone vadano a vedere gli ‘spazi verdi’ della residenza del leader americano. Il biglietto d’ingresso è gratuito. Lapresse.it - Usa, la Casa Bianca apre le porte al pubblico per un tour dei giardini Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ormai è diventata una tradizione si ripete ogni anno. Per la prima volta nel 1972 il Presidente degli Stati Uniti aprì per la prima volta lealdando la possibilità alla popolazione di visitare i terreni del Sud e idella. Washington stima che per il weekend circa 30-40.000 persone vadano a vedere gli ‘spazi verdi’ della residenza del leader americano. Il biglietto d’ingresso è gratuito.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da sabato 21 al 28 settembre la Scuola di musica di Fiorenzuola dell’Orchestra Amadeus apre le porte al pubblico - Torna infatti l’Open Week per visitare la scuola al secondo piano di via San Fiorenzo 28, provare a suonare o a cantare, parlare con. . . Per un’intera settimana, da sabato 21 a sabato 28 settembre dalle 15 alle 19, la Scuola di musica di Fiorenzuola dell’Orchestra Amadeus aprirà le porte al pubblico. (Ilpiacenza.it)

Il trasporto pubblico “ A porte aperte” gestito dal Comune di Capolona con la società Tiemme - capolona. it/c051006/po/mostra_news. ar. php?id=689&area=H “L’Amministrazione Comunale “ conclude quindi il Sindaco Francesconi” augura a tutte le bambine e bambini, ragazzi e ragazze, di Capolona, che sono il nostro futuro, un buon anno scolastico, sereno ed entusiasta” . Arezzo, 14 settembre 2024 – Con la riapertura delle scuole da lunedì 16 settembre cambiano gli orari di tutte le linee ... (Lanazione.it)

Tra segreti nascosti e il fascino della storia - gli antichi castelli aprono le porte al pubblico - Sabato 5 e domenica 6 ottobre torna Castelli Aperti Fvg, l’appuntamento più atteso per scoprire la regione attraverso manieri, dimore e parchi privati e pubblici, normalmente chiusi ai visitatori. Sono 21 i castelli che apriranno le porte per l’edizione d’autunno, dalle colline al mare, in... (Pordenonetoday.it)

300 immagini per scoprire Robert Capa - la leggenda. Al Museo Diocesano di Milano una mostra ampia - curata seriamente da Gabriel Bauret - offre al pubblico l'occasione per avvicinarsi a questo straordinario reporter - fondatore della Magnum Photos che ha ampliato i confini della fotografia e ha fatto di sé stesso e della sua intensa vita una romantica e intensa leggenda. - Leggi anche › Un giorno ai “Rencontres” della fotografia di Arles Robert Capa a Milano Fino al 13 ottobre 2024, il Museo Diocesano di Milano presenta Robert Capa. L’Opera 1932-1954, retrospettiva curata da Gabriel Bauret, con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano, ... (Iodonna.it)