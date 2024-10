Un libro a cui credere. Matteo Bussola e la voce di un padre smarrito (Di sabato 12 ottobre 2024) “Farsi del male è un modo per avere un controllo?”, ho chiesto la prima volta che siamo stati in questo posto. “Farci del male è la prima forma di controllo che abbiamo tutti”, mi Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Un libro a cui credere. Matteo Bussola e la voce di un padre smarrito Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Farsi del male è un modo per avere un controllo?”, ho chiesto la prima volta che siamo stati in questo posto. “Farci del male è la prima forma di controllo che abbiamo tutti”, mi Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Studente aggredito a scuola - 16enne spinto contro un muro prima di entrare. Dopo l’aggressione entra in classe ma sta male e finisce in ospedal - Dopo l’aggressione entra in classe ma sta male e finisce in ospedal sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Come segnala Il Resto del Carlino, pochi minuti prima dell'inizio delle lezioni, un studente di 16 anni è stato aggredito da un altro ragazzo che lo ha spinto con violenza contro un muro per poi darsi alla fuga. (Orizzontescuola.it)

Conegliano - anche la prima di campionato è andata. Santarelli : «Ancora al 50% ma è normale» - La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha incamerato i primi tre punti del campionato andando ad imporsi con il massimo scarto ai danni di una pur volenterosa Busto Arsizio, capace comunque qualche problema di crearlo. Questo il commento di Daniele Santarelli ai microfoni della Rai: «I cambi... (Trevisotoday.it)

Keanu Reeves pubblicizza il suo libro durante la sua prima gara automobilistica a Indianapolis (andata male) - 92 BRZRKR, un nome non casuale, visto che è un chiaro riferimento alla sua graphic novel, nonché debutto editoriale, The book of Elsewhere, scritto insieme a China Miéville. Keanu Reeves ha debuttato nell’automobilismo, partecipando alla Toyota GR Cup, una gara per dilettanti, che si è tenuta nel leggendario circuito di Indianapolis. (Cultweb.it)