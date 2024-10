Trump al Detroit Economic Cub agli alleati NATO: "Chi non spende il 2% del Pil in sicurezza non verrà protetto in alcun modo in caso di aggressione russa" - VIDEO (Di sabato 12 ottobre 2024) Trump, in un discorso tenuto ieri al Detroit Economic Club dell’omonima città americana in Michigan, si è rivolto direttamente agli alleati NATO affermando che "chi non spende il 2% del Pil in sicurezza non verrà protetto in alcun modo in caso di aggressione russa". L’attacco dell’ex presidente USA Ilgiornaleditalia.it - Trump al Detroit Economic Cub agli alleati NATO: "Chi non spende il 2% del Pil in sicurezza non verrà protetto in alcun modo in caso di aggressione russa" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024), in un discorso tenuto ieri alClub dell’omonima città americana in Michigan, si è rivolto direttamenteaffermando che "chi nonil 2% del Pil innoninindi". L’attacco dell’ex presidente USA

Trump’s Bizarre ‘Circles’ Speech Leaves Detroit Crowd Confused: ‘What the F— Is He Talking About?’ - Detroit Economics Club on Thursday, former President Donald Trump puzzled attendees with an odd and rambling commentary. (menzmag.com)

Harris due in Detroit, running ad on Trump remarks - Less than 24 hours after Donald Trump warned the Detroit Economic Club that the “whole country will end up being like Detroit” if Kamala Harris is elected, her campaign unveiled a new ad slamming his ... (bridgedetroit.com)