Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 12 ottobre

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione del Superenalotto di oggi, 12 ottobre, nell'ultimo concorso settimanale. Centrati cinque '5' che vincono ciascuno 40.092,63 euro. Il jackpot per la prossima estrazione sale a 89.2 milioni di euro. Si torna a giocare martedì 16 ottobre per la prima estrazione della prossima settimana. Al Superenalotto si vince con punteggi

