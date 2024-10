.com - Promozione / La Fermignanese vince a Sassoferrato (0-2) e balza in testa alla classifica

(Di sabato 12 ottobre 2024) Gli uomini di Pazzaglia per 24 ore sono al comando in attesa della gara di domani del Tavullia Valfoglia. Vittoria legittima e meritata, 12 ottobre 2024 – Lacon merito a. Primo tempo già marcato con gli ospiti che fanno la partita. Dopo alcune incursioni dei locali al 16? gli ospiti passano per l’1-0. Retropassaggio verso Masci da parte di Piermattei E.. Il portiere è sorpreso, colpisce dinel tentativo si liberare, ma nulla può. I padroni di casa vanno in difficoltà ed in contropiede rischiano su incursione di Saidkhan. Al 23? il raddoppio con Cantucci, tiro a giro. Nella ripresa ilprova a rimettere ordine ma lacontrolla fino agli ultimi tentativi di rimonta della squadra locale.