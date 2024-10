Piattaforme digitali sempre più pervasive: così sostituiscono o ridefiniscono i mezzi tradizionali (Di sabato 12 ottobre 2024) di Marco Gambaro* Uno degli effetti più dirompenti delle Piattaforme digitali è quello di rivoluzionare i settori in cui operano, in parte sostituendo gli intermediari tradizionali, in parte ridefinendo il loro ruolo. Talvolta queste Piattaforme connettono direttamente produttori e consumatori e provocano una vera e propria disintermediazione mettendo in crisi intere filiere che negli anni si erano stratificate. Al tema delle Piattaforme digitali e della loro pervasività è dedicato il ciclo di incontri organizzato dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università Statale di Milano assieme alla Casa della Cultura, che va a indagare come queste Piattaforme stiano ridefinendo il nostro modo di consumare cultura, gestire viaggi o interagire sui social media, mettendo in luce questioni come le economie di rete e l’uso dei dati personali. Ilfattoquotidiano.it - Piattaforme digitali sempre più pervasive: così sostituiscono o ridefiniscono i mezzi tradizionali Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) di Marco Gambaro* Uno degli effetti più dirompenti delleè quello di rivoluzionare i settori in cui operano, in parte sostituendo gli intermediari, in parte ridefinendo il loro ruolo. Talvolta questeconnettono direttamente produttori e consumatori e provocano una vera e propria disintermediazione mettendo in crisi intere filiere che negli anni si erano stratificate. Al tema dellee della loro pervasività è dedicato il ciclo di incontri organizzato dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università Statale di Milano assieme alla Casa della Cultura, che va a indagare come questestiano ridefinendo il nostro modo di consumare cultura, gestire viaggi o interagire sui social media, mettendo in luce questioni come le economie di rete e l’uso dei dati personali.

