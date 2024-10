Paola Perego parla del cancro al rene che l'ha colpita: «La prima reazione è stata di rifiuto totale, poi ho avuto il bisogno di dirlo ad alta voce» (Di sabato 12 ottobre 2024) All'inizio non ci credeva, poi ha iniziato a dirlo a tutti, anche se con il senno di poi sa che molti all'epoca rimasero scioccati. A salvare la vita alla conduttrice è stata la prevenzione, di cui sottolinea sempre l'importanza: «Mi fanno rabbia quelli che dicono che non fanno le analisi perché non vogliono sapere» Vanityfair.it - Paola Perego parla del cancro al rene che l'ha colpita: «La prima reazione è stata di rifiuto totale, poi ho avuto il bisogno di dirlo ad alta voce» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 12 ottobre 2024) All'inizio non ci credeva, poi ha iniziato aa tutti, anche se con il senno di poi sa che molti all'epoca rimasero scioccati. A salvare la vita alla conduttrice èla prevenzione, di cui sottolinea sempre l'importanza: «Mi fanno rabbia quelli che dicono che non fanno le analisi perché non vogliono sapere»

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Questa settimana Aldo Cazzullo riflette sull'amore ai tempi dei reality - reso pubblico come a Temptation Island. «Se la cosa non è stata volgare o molesta - dovrebbe finire lì. Restare nell'intimità di due persone. Ma dirlo in pubblico - o peggio ancora ai giornali - lascia un retrogusto amaro». - Respingere un uomo, o una donna, è ovviamente normale. Zaniolo è Nicolò Zaniolo, bravo calciatore dell’Atalanta, cui certo non ha giovato l’entusiasmo con cui era stato seguito ai suoi esordi nella Roma (ho sentito con le mie orecchie un giornalista tv dire che “in questo momento Zaniolo è meglio di Messi”; nel frattempo Messi ha vinto un Mondiale e fatto qualche centinaio di gol). (Iodonna.it)