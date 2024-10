Terzotemponapoli.com - Nazionale, parlano Frattesi e Ricci

(Di sabato 12 ottobre 2024) Laitaliana affronterà Lunedì Israele ad Udine. In conferenza stampa ha parlato il centrocampista dell’Inter. Anche il granata Samueleha rilasciato delle dichiarazioni. Il centrocampista del Torino è apparso lusingato delle voci che lo accostano al City. Di seguito le dichiarazioni dei calciatori di Spalletti.: “Ciò che ci è un po’ mancato nella spedizione dell’Europeo è stato il divertimento in campo” Davide, centrocampista dell’Inter e della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida di Nations League contro Israele: “Ciò che ci è un po’ mancato nella spedizione dell’Europeo è stato il divertimento in campo che s’è visto contro il Belgio. Trascorrere tanti giorni in un ambiente non gioioso e simpatico come quello di ora ha influito sul rendimento di tutti i giocatori.