LIVE Sinner-Machac 6-4, 7-5, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: implacabile il n.1 nei momenti caldi. Finale con Djokovic? (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 Domani, alle 10.30, Sinner affronterà in Finale il vincente della semiFinale tra Djokovic e Fritz. 12.25 Onore a Machac che ha giocato una partita veramente di altissimo LIVEllo. Sinner è stato cinico nei momenti chiave: sia nel primo sia nel secondo set ha chiuso alla prima occasione utile. Match durato un’ora e 42 minuti. 7-5 VINCE Sinner, implacabile! Demolisce Machac nello scambio più lungo della partita e poi chiude con uno smash perentorio! Seconda di servizio. 30-40 Sinner resiste alle bordate di Machac, il ceco mette in corridoio un diritto incrociato. 30-30 Doppio fallo del n.33. 30-15 Lungo il diritto in contropiede di Machac. 30-0 Serve&volley del ceco, a segno con la volée di diritto. Tie-break ormai imminente. 15-0 No, non lo cambia. Diritto lungolinea vincente di Machac. Sinner invece ancora troppo prudente. Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-4, 7-5, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: implacabile il n.1 nei momenti caldi. Finale con Djokovic? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26 Domani, alle 10.30,affronterà inil vincente della semitrae Fritz. 12.25 Onore ache ha giocato una partita veramente di altissimollo.è stato cinico neichiave: sia nel primo sia nel secondo set ha chiuso alla prima occasione utile. Match durato un’ora e 42 minuti. 7-5 VINCE! Demoliscenello scambio più lungo della partita e poi chiude con uno smash perentorio! Seconda di servizio. 30-40resiste alle bordate di, il ceco mette in corridoio un diritto incrociato. 30-30 Doppio fallo del n.33. 30-15 Lungo il diritto in contropiede di. 30-0 Serve&volley del ceco, a segno con la volée di diritto. Tie-break ormai imminente. 15-0 No, non lo cambia. Diritto lungolinea vincente diinvece ancora troppo prudente.

Sinner-Machac - oggi la semifinale di Shanghai : orario e dove vederla in tv - . L’azzurro sarà in campo a partire dalle 10. Machac ha sorpreso tutti eliminando ai quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3 e reduce dal trionfo nel torneo Atp di Pechino. (Adnkronos) – Jannik Sinner affronterà oggi Tomas Machac, nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. (Seriea24.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 5-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’azzurro cancella 2 palle break - 15-15 Ace al centro. 40-40 Micidiale difesa di Sinner, allucinante. Ora è importante rispondere. 0-1 Break del ceco. 40-A Diritto lungolinea, smash e volée di Machac. 15-0 Lunga di poco la risposta di Machac, sarebbe stata vincente. 40-0 Lungo il rovescio del ceco, per il quale non esistono colpi interlocutori. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 5-4 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Quest’anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, con Sinner che riuscì ad avere la meglio in due comodi parziali. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. Adesso per lui c’è il top quaranta ceco, che nel turno precedente ha stupito tutti eliminando in due set molto lottati lo spagnolo Carlos ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 4-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il ceco continua a mordere le caviglie - Il ceco sbaglia di rovescio in lunghezza. 26 Machac ha commesso tre errori molto gravi nel decimo game: contro Sinner non puoi permettertelo. 30-30 Ace esterno. A Shanghai si era presentato da n. 2-2 Battuta esterna vincente. Inizia il secondo set con Sinner in battuta. 30-15 Sinner accelera di diritto e chiude con un comodo rovescio lungolinea. (Oasport.it)