Leonor di Spagna sfila da erede al trono con l'uniforme della marina (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella divisa bianca e blu, accanto a re Felipe e alla regina Letizia per le celebrazioni della Festa nazionale, ha catturato l'attenzione di flash e telecamere. A 19 anni è già la beniamina degli spagnoli Quotidiano.net - Leonor di Spagna sfila da erede al trono con l'uniforme della marina Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella divisa bianca e blu, accanto a re Felipe e alla regina Letizia per le celebrazioniFesta nazionale, ha catturato l'attenzione di flash e telecamere. A 19 anni è già la beniamina degli spagnoli

Leonor di Spagna - in divisa da Guardiamarina alla Festa nazionale - Allieva all'Accademia navale di Pontevedra dallo scorso agosto, la principessa ha partecipato al suo primo evento ufficiale in divisa da guardiamarina, accanto al padre Felipe VI e alla madre Letizia Ortiz. Assente, invece, la sorella minore Sofia, che studia in Galles. (Vanityfair.it)

L’allenamento di Leonor di Spagna : come si tiene in forma la principessa - Leonor di Spagna sta frequentando l'Accademia Militare ed è lì che ha capito l'importanza di una routine di allenamento ad alta intensità : ecco tutte le attività praticate dalla principessa per tenersi in forma.Continua a leggere . (Fanpage.it)

La routine di allenamento cardio della principessa Leonor di Spagna che è d'ispirazione per tutti - Corsa, nuoto e HIIT per l'erede al trono, primogenita di re Felipe VI e della regina consorte Letizia Ortiz. (Vanityfair.it)