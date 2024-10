Panorama.it - Le elezioni presidenziali americane si giocano in Florida. Sull'aborto

(Di sabato 12 ottobre 2024) Insi trova una delle chiavi che per Donald Trump e Kamala Harris apre lo Studio ovale. Nell’ultimo scorcio di campagna elettorale, tra attentati falliti, propaganda e teorie del complotto, qui dovranno far valere le proprie ragioni. E per convincere il terzo elettorato più ampio degli Stati Uniti (quasi 14 milioni di persone) l’argomento «sposta-voti» il prossimo 5 novembre sarà l’. Il repubblicano Trump, alla terza elezione presidenziale di fila, è «pro-life», contrario all’interruzione di gravidanza. Il lascito del suo mandato è la nomina di tre dei giudici della Corte Suprema che, nel 2022, ha vietato il diritto federale all’e consentito ai 50 Stati di regolarlo a loro discrezione. La democratica Harris, vicepresidente di Joe Biden, è «pro-choice», per l’accesso legale a questo servizio medico.