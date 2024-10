La Cina annuncia altri stimoli per calmare i mercati: “Il debito dovrà salire per finanziare misure anticicliche”. Ma non dà cifre (Di sabato 12 ottobre 2024) Continuano gli annunci di nuove misure di stimolo economico da parte della Cina. Il Dragone gioca con le aspettative, ma i mercati, dopo aver registrato una forte spinta rialzista nel mese di settembre, la settimana scorsa hanno subito importanti ribassi dopo le dichiarazioni del governo che hanno lasciato ancora una volta tanti interrogativi sulle effettive misure in programma. L’indice composito di Shenzhen mercoledì è crollato dell’8,2%, il maggior calo dal 1997, mentre la Borsa di Shanghai ha perso il 6,6%. Sabato 12 ottobre il ministro delle Finanze Lan Fo’an ha tentato di correre ai ripari convocando una nuova conferenza stampa per annunciare nuove “misure anticicliche” e un “aumento significativo” del debito pubblico. Ma senza fornire alcuna cifra. “C’è uno spazio relativamente ampio per la Cina per emettere debito”, ha detto Lan Fo’an. Ilfattoquotidiano.it - La Cina annuncia altri stimoli per calmare i mercati: “Il debito dovrà salire per finanziare misure anticicliche”. Ma non dà cifre Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Continuano gli annunci di nuovedi stimolo economico da parte della. Il Dragone gioca con le aspettative, ma i, dopo aver registrato una forte spinta rialzista nel mese di settembre, la settimana scorsa hanno subito importanti ribassi dopo le dichiarazioni del governo che hanno lasciato ancora una volta tanti interrogativi sulle effettivein programma. L’indice composito di Shenzhen mercoledì è crollato dell’8,2%, il maggior calo dal 1997, mentre la Borsa di Shanghai ha perso il 6,6%. Sabato 12 ottobre il ministro delle Finanze Lan Fo’an ha tentato di correre ai ripari convocando una nuova conferenza stampa perre nuove “” e un “aumento significativo” delpubblico. Ma senza fornire alcuna cifra. “C’è uno spazio relativamente ampio per laper emettere”, ha detto Lan Fo’an.

