Il Mezzogiorno nel grande puzzle della Questione Mediterranea

(Di sabato 12 ottobre 2024) Riferendosi a fatti che si verificavano già allora, gli Autori Sacri vollero mettere in evidenza che molto di quanto veniva scartato in ogni processo, anche produttivo, poteva essere utilizzato in maniera diversa da quella per cui era stato prodotto. Provando a traslare tale affermazione nel contesto attuale, il risultato sembra indicare che un’operazione del genere abbia buone probabilità di riuscita. Nel passare dei secoli molti episodi del genere si sono alternati a quelli di ordinaria gestione e, il più delle volte, hanno fatto da tasselli di un, permettendo la soluzione del problema specifico. In più, agevolerebbe il rientro nella normalità di fatti di maggior importanza a essa legati.