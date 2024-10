Giorgetti: "Non ci saranno più tasse" (Di sabato 12 ottobre 2024) 11.30 Nella Manovra "sicuramente non ci saranno più tasse.Il taglio del cuneo fiscale diventerà strutturale.Rispondiamo con i fatti".Così il ministro dell'Economia Giorgetti. Ci sarà un trattamento migliore per chi ha figli e sostiene più spese,aggiunge. "Ho preannunciato a tutti i ministeri che bisogna fare sacrifici e rinunciare a qualche programma inutile. Altrimenti farò io la parte del cattivo", avverte Giorgetti.Incentivi fiscali per chi resta ala lavoro,"magari lo Stato può rinunciare al versamento di contributi". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 11.30 Nella Manovra "sicuramente non cipiù.Il taglio del cuneo fiscale diventerà strutturale.Rispondiamo con i fatti".Così il ministro dell'Economia. Ci sarà un trattamento migliore per chi ha figli e sostiene più spese,aggiunge. "Ho preannunciato a tutti i ministeri che bisogna fare sacrifici e rinunciare a qualche programma inutile. Altrimenti farò io la parte del cattivo", avverte.Incentivi fiscali per chi resta ala lavoro,"magari lo Stato può rinunciare al versamento di contributi".

