È morto padre Giacomo Ribaudo, il prete antimafia che parlava agli ultimi aveva 80 anni (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è spento a Palermo all'età di 80 anni padre Giacomo Ribaudo. Malato da qualche tempo, era nato a Marineo (Palermo) l’8 giugno del 1944 e ordinato sacerdote ad appena 22 anni il 17 dicembre del 1966. Per diversi anni ha svolto il servizio di parroco a Villabate nella parrocchia di San Giuseppe, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è spento a Palermo all'età di 80. Malato da qualche tempo, era nato a Marineo (Palermo) l’8 giugno del 1944 e ordinato sacerdote ad appena 22il 17 dicembre del 1966. Per diversiha svolto il servizio di parroco a Villabate nella parrocchia di San Giuseppe,

È morto padre Giacomo Ribaudo, il prete antimafia che parlava agli ultimi aveva 80 anni - I funerali lunedì 14 ottobre a Villabate saranno celebrati dall'arcivescovo Lorefice ... (adnkronos.com)

