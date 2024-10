Zelensky: ‘con Meloni abbiamo discusso nuovo pacchetto di difesa’ (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Stiamo lavorando per arrivare alla pace il prima possibile, e voglio ringraziare Giorgia Meloni per la conferenza della ricostruzione che si terrà in Italia. Apprezzo davvero molto lo scambio di opinioni avuto oggi. abbiamo anche discusso della preparazione di un nuovo pacchetto di difesa“. Lo ha detto il presidente Ucraino Zelensky nel corso delle dichiarazioni Imolaoggi.it - Zelensky: ‘con Meloni abbiamo discusso nuovo pacchetto di difesa’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Stiamo lavorando per arrivare alla pace il prima possibile, e voglio ringraziare Giorgiaper la conferenza della ricostruzione che si terrà in Italia. Apprezzo davvero molto lo scambio di opinioni avuto oggi.anchedella preparazione di undi difesa“. Lo ha detto il presidente Ucrainonel corso delle dichiarazioni

