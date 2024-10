Voltron: Henry Cavill nel cast dell’adattamento live action (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il cast del dell’adattamento live action del celebre anime giapponese Voltron potrà contare sul volto noto di Henry Cavill. Il film è stato annunciato a marzo 2022 da un’idea di Rawson Marshall Thurber (trovate la notizia a questo indirizzo), da allora si è scatenata un’asta milionaria tra studios, con Amazon MGM Studios uscita vincitrice. Ora, a distanza di oltre due anni, pare che la produzione sia finalmente pronta a spiccare il volo. La notizia dell’ingaggio della stella hollywoodiana Henry Cavill (confermata da Deadline) non può che essere l’input giusto per avviare i motori verso le sale cinematografiche. Cavill di recente ha avuto un ruolo da protagonista nel film tratto dalla graphic novel “Argylle“, nel film Amazon “Il ministero della guerra sporca” (la nostra recensione), ed ha ottenuto un ruolo iconico in Deadpool & Wolverine. Universalmovies.it - Voltron: Henry Cavill nel cast dell’adattamento live action Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildeldel celebre anime giapponesepotrà contare sul volto noto di. Il film è stato annunciato a marzo 2022 da un’idea di Rawson Marshall Thurber (trovate la notizia a questo indirizzo), da allora si è scatenata un’asta milionaria tra studios, con Amazon MGM Studios uscita vincitrice. Ora, a distanza di oltre due anni, pare che la produzione sia finalmente pronta a spiccare il volo. La notizia dell’ingaggio della stella hollywoodiana(confermata da Deadline) non può che essere l’input giusto per avviare i motori verso le sale cinematografiche.di recente ha avuto un ruolo da protagonista nel film tratto dalla graphic novel “Argylle“, nel film Amazon “Il ministero della guerra sporca” (la nostra recensione), ed ha ottenuto un ruolo iconico in Deadpool & Wolverine.

